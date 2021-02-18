Haber Giriş: 18 Şubat 2021 Perşembe 13:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Diyarbakır'da 256 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 10 ayrı adreste yapılan operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı, 256 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
Diyarbakır'da "Narko Terör Tırpan" operasyonları kapsamında 11 operasyonda ele geçirilen 1 milyon 258 bin 500 kök kenevir ve 1 ton 734 kilogram esrar ile ilgili şüphelilerin yakalanması için "Narko Terör Tırpan-3" operasyonu düzenlendi.
Diyarbakır Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 10 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 256 kilogram esrar, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Etiketler: Terörle Mücadele Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Hamile eşini döverek öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Yükleniyor lütfen bekleyiniz