Haber Giriş: 18 Şubat 2021 Perşembe 13:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sobadan sızan gazdan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 6 kişi tedavi altına alındı.
Kırsal Koçhisar Mahallesi'nde ikamet eden Aslan ailesi, sobadan sızan gazdan zehirlendi.
Çevredekilerin yardımı ve kendi imkanlarıyla Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan aile tedavi altına alındı.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 kişilik ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Soba Zehirlemesi
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