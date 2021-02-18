Kırsal Koçhisar Mahallesi'nde ikamet eden Aslan ailesi, sobadan sızan gazdan zehirlendi.

Çevredekilerin yardımı ve kendi imkanlarıyla Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan aile tedavi altına alındı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 kişilik ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.