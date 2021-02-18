Haber Giriş: 18 Şubat 2021 Perşembe 13:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
3. kez temizlenen evden 5 traktör dolusu çöp çıktı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde evinde çöp biriktiren bir kişinin evi polis eşliğinde üçüncü kez temizlendi. Temizlik görevlileri yaptıkları çalışmayla evden 5 traktör dolusu çöp çıkarttı.
Beşeylül Mahallesi Osmaniye Caddesinde Ahmet Çetindağ'ın evinde biriktirdiği çöplerden rahatsızlık duyan komşuları durumu belediye ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine çöp biriktirilen eve giden belediye temizlik ekipleri Çetindağ'ı temizlik için ikna edemedi.
Temizlik görevlilerinin yardım istemesi üzerine eve gelen polis ekibi, Çetindağ'ı ikna ederek evin temizlenmesini sağladı.
[Fotoğraf: AA]
"Ev daha önce de iki kez temizlendi"
Çetindağ'ın komşusu Erol Sarıtaş, kendisinin evin yan tarafında yaşadığını belirterek, "Daha önce Ahmet amcayı uyardık ama bizi dinlemedi. Çöp biriktirmesi nedeniyle ev daha önce de iki kez temizlendi." dedi.
Temizlik görevlileri yaptıkları çalışmayla evden 5 traktör dolusu çöp çıkarttı.
Sıradaki Haber
Sobadan sızan gazdan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz