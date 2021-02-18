Haber Giriş: 18 Şubat 2021 Perşembe 14:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteoroloji'den fırtına uyarısı
Kastamonu kıyılarında bu akşam saatlerinden sonra, Sinop ve zamanla Samsun kıyılarında da yarın sabah saatlerinde fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, rüzgarın batı ve kuzeybatıdan, bugün akşam saatlerinden sonra Kastamonu kıyılarında, yarın sabah saatlerinde Sinop kıyıları ile zamanla Samsun kıyılarında fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Yetkililer, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.
Etiketler: Meteoroloji Fırtına
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