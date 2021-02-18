Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, rüzgarın batı ve kuzeybatıdan, bugün akşam saatlerinden sonra Kastamonu kıyılarında, yarın sabah saatlerinde Sinop kıyıları ile zamanla Samsun kıyılarında fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Yetkililer, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.