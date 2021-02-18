İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Topraktepe köyündeki iki evde arama yaptı.

Dedektör köpeğin de kullanıldığı aramada bir kalaşnikofun da olduğu 3 tüfek, tabanca ve bunlara ait şarjörler ile fişekler bulundu.

Gözaltına alınan O.Y. ve oğlu S.Y.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

