Haber Giriş: 18 Şubat 2021 Perşembe 16:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Andırın'dan kar manzaraları
[Fotoğraf: TRT Haber]
Kahramanmaraş'ın andırın ilçesinde aralıklarla seyreden kar yağışının ardından güzel görüntüler oluştu.
Kahramanmaraş´ta Andırın ilçesi kar yağışının ardından beyaza büründü. Andırın'ın doğal güzellikleri dronla havadan görüntülendi.
Deniz seviyesinden 1300 metre yükseklikte olan ve yeşilin birçok tonunu barındıran tabiat, yaz aylarında yaylacıların akınına uğrarken, kışın da beyaza bürünmüş görüntüsüyle fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor.
Etiketler: Kar Yağışı
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