Kahramanmaraş´ta Andırın ilçesi kar yağışının ardından beyaza büründü. Andırın'ın doğal güzellikleri dronla havadan görüntülendi.

Deniz seviyesinden 1300 metre yükseklikte olan ve yeşilin birçok tonunu barındıran tabiat, yaz aylarında yaylacıların akınına uğrarken, kışın da beyaza bürünmüş görüntüsüyle fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor.