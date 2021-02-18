Koronavirüs salgınında evcil hayvanlarla vakit geçirmenin kişilerin akıl sağlığına olumlu etki ettiği PLOS Medicine isimli hakemli bilim dergisinde yayımlandı. Ancak dergi, insanların karantina sürecinde evcil hayvanlarla vakit geçirmekten çok hoşnut olsalar da evcil hayvanların bu durumdan pek memnun olmadığını ortaya koydu.

Hayvan davranışları uzmanı veteriner hekim Emmanuele Titeux tarafından yapılan araştırmada, veteriner hekimlere sinir ve ilginç davranışlar şikayetiyle getirilen evcil hayvan sayısında artış görülürken, özellikle kedilerin sakinleştirici ilaç kullanımında artış yaşandı.

Kedilerde antideprasan kullanımı arttı

Veteriner Hekim Doğa Erdinç, karantina sürecinde Türkiye'de de evcil hayvanlarda özelikle kedilerde kusma, idrar problemleri, agresif eylemlerde artış, farklı noktalara idrar yapma gibi durumlar yaşandığı, antidepresan ve sakinleştirici ilaç kullanımının arttığını söyledi.

Karantina sürecinde evde beslenen kedi ve köpeklerin insanlarla daha sık bir araya gelmek durumunda kaldığını ifade eden Erdinç şunları söyledi:

"Kediler, genellikle bir alan koruyan ve evde kendi alanında olmak isteyen canlılardır ve vahşilerdir. Bu süreç içerisinde evde normalden farklı olarak bireylerin bir arada yaşaması durumu söz konusu oldu. Örneğin bir kedi normalde sabah saatlerinde yalnız kalıyorken karantina sürecinde kalamadı. Bundan dolayı bir takım psikolojik problemler oluştu."

Köpekler evde enerjilerini atamıyorlar

Erdinç, köpekler için durumun daha farklı olduğunu anlattı:

"Köpekler normalde dışarıda rahatça gezebiliyordu, sokağa çıkma kısıtlamalarında ise bir takım özel izinler verilse de daha kısa geziyorlar ve uzun yürüyüşler yapamıyorlar. Enerjilerini atamadıkları için strese giriyorlar. Bununla alakalı pek çok geri dönüşler alıyoruz."