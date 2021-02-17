Hakkari'nin Aşağı Kayalar köyünde yaşayanlar, dişbudak ağacından yaptıkları kayak takımlarıyla tırmandıkları tepelerden kayıyor.

"Liyan" adını verdikleri takımlarla her gün kayak yapan köylülerin bu etkinliği, çevre köy ve mezralarda yaşayanlardan da ilgi görmeye başladı.

Kayalar köyüne gelerek tahta kayak takımlarından satın alan köylüler, gençlerle yaklaşık 3 saatlik yürüyüşün ardından 2 bin 500 rakımlı tepeye tırmanarak ilk kez kayak yapmanın keyfini yaşıyor.

[Fotoğraf: AA]

Kayak takımlarını kayış ve iple ayaklarına sabitleyen köylülerin, kayak pistine dönüştürdükleri karlı yamaçlardan inişleri renkli görüntüler oluşturdu.

"Babamın kayaklarını devraldım"

Köy sakinlerinden 60 yaşındaki Bekir Avcı, babasının Kars'ta askerlik yaparken bu şekilde kayağı öğrendiğini, köye döndüğünde de böyle bir yönteme başvurduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Zamanla tüm köylülerin bu şekilde kayak yapmaya alıştığını anlatan Avcı, "Babam yaşlandı, kayaklarını ben devraldım. O günden bugüne devam ediyoruz. Çocuklar ve gençlerle tepelere çıkıp eğleniyoruz. Kayaklarımızı omuzlara alıp tepeye tırmanıyoruz. Herkes bulunduğu yerden aşağıya doğru kayıyor" dedi.

Nezir Eren ise kayağın yıllardır köydeki en büyük sosyal aktivitelerden biri olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Kışın kayak için karlı tepelere tırmanıyoruz. Sonra kendimizi yamaçtan aşağıya bırakıyoruz. Çok keyifli oluyor ve güzel görüntüler ortaya çıkıyor. Umarım bizi görenler de keyif alır."

[Fotoğraf: AA]

Tırmanışlar bazen 4 saat sürüyor

Köy sakinlerinden Cemal Avcı, yaptıkları etkinliğin yoğun ilgi gördüğünü, çevre köylerden kayak takımı almak isteyenlerin olduğunu anlattı:

"Daha önce bu takımları kullanmayanlar çok zorlanıyor. Öğretmeye çalışıyoruz. Tırmanışlar bazen 4 saat sürüyor. Bizi en çok bu zorluyor. Tüm zorluklara rağmen keyifli bir etkinlik oluyor. Arkadaşlarımız profesyonel kayakçıları aratmayan performanslar sergiliyor. Hayalimiz profesyonel kayak takımlarıyla kaymak. İmkanlarımız kısıtlı olduğu için onlara sahip olamadık. Biz de hayalimizi bu takımlarla gerçekleştiriyoruz."