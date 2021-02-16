İlçeye bağlı Kümbet köyünde eşi Şerife Zor ile yaşayan Hasan Zor, 3 yaşında suçiçeği hastalığına yakalanarak görme yetisini kaybetti.

Zor, iki gözü de görmemesine rağmen yaşama küsmeyerek, işitme ve dokunma duyusunun yardımıyla birçok işte kendini geliştirdi.

Traktör tamiri, ağaç budama, odun kırma gibi sağlıklı insanların bile zorlandığı işleri tek başına yaparak köylünün yardımına koşan Zor'un namı, zamanla çevre il ve ilçelere kadar yayıldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Film Akademisi (CÜFA) öğrencileri Ebubekir Toprak, Muhammed Eren Özcan, İsmail Beyaz, Recep Tayyip Düzarduç, Enes Testiğ ve Oğuzcan Tekin de Zor'un yaşama azmini belgesel film yapmak için kolları sıvadı.

Köyde bir misafirhaneye yerleşerek bölgede etkili olan soğuk havaya rağmen 6 gündür çekimlere devam eden gençlerin birçok ihtiyacı ise köylüler tarafından karşılanıyor.

Belgesel filmin yönetmeni Ebubekir Toprak, Zor'un hayatı üzerinden dezavantajlı grupların da en az sağlıklı insanlar kadar başarılı olabileceğini geniş kitlelere anlatmayı amaçladıklarını söyledi:

"Mesela sesinden traktörün arızasını tespit edip tamir edebiliyor. Büyük ağaçlara çıkıp dallarını budayabiliyor. Bir yerde su patlağı oluyor kazma kürek gidiyor o sorunu da çözüyor. Bütün bunlar bize çok enteresan geldi ve onun bu özelliğini duyar duymaz köye geldik."