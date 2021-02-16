Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 14:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aile Bakanlığının evlilik öncesi eğitimlerine 1 milyondan fazla genç katıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sağlıklı ve mutlu bir yuva kurmak isteyen 1 milyon 200 binden fazla genç Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak verilen evlilik öncesi eğitimlerine katıldı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evlilik çağında olan ve aile kurma amacıyla bir araya gelen çiftlerin evlilik hayatına hazırlanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Evlilik Öncesi Eğitim Programı ve eğitim kitaplarıyla çiftlerin evlilikle ilgili gerçekçi beklentiler oluşturması ve evlilik öncesinde birbirlerini daha iyi tanıması amaçlanıyor.
Ülke genelinde programdan 1 milyon 200 binden fazla genç yararlandı.
Salgın döneminde 11 bin gence ulaşıldı
Koronavirüsle mücadele döneminde de devam ettirilen çalışmalarla 11 bin gence ulaşıldı.
Aynı zamanda, 2020 yılında hayata geçirilen “Evlilik Öncesi Eğitim Yaygınlaştırma Projesi” ile programın tanınırlığını ve kamuoyu farkındalığını artırmak üzere çalışmalar yürütüldü.
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