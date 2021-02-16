Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evlilik çağında olan ve aile kurma amacıyla bir araya gelen çiftlerin evlilik hayatına hazırlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Evlilik Öncesi Eğitim Programı ve eğitim kitaplarıyla çiftlerin evlilikle ilgili gerçekçi beklentiler oluşturması ve evlilik öncesinde birbirlerini daha iyi tanıması amaçlanıyor.

Ülke genelinde programdan 1 milyon 200 binden fazla genç yararlandı.

Salgın döneminde 11 bin gence ulaşıldı

Koronavirüsle mücadele döneminde de devam ettirilen çalışmalarla 11 bin gence ulaşıldı.

Aynı zamanda, 2020 yılında hayata geçirilen “Evlilik Öncesi Eğitim Yaygınlaştırma Projesi” ile programın tanınırlığını ve kamuoyu farkındalığını artırmak üzere çalışmalar yürütüldü.