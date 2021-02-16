Bolu’da yaşayan Kazım Tunca, uzun yıllar kamyonculuk ve nakliyecilik yaptıktan sonra emekli oldu. Gençliğinden beri motosiklet kullanmaya meraklı olan Tunca, şehir içinde kullanmak için kendine küçük bir motosiklet aldı.

1970 yılında aldığı ağır vasıta ehliyeti ile motosiklet kullanamayan Kazım Tunca, girdiği ehliyet sınavında başarılı olarak 70 yaşında motosiklet ehliyeti sahibi oldu. Tunca, yazılı ve uygulamalı ehliyet sınavını tek seferde geçti. Şimdi hayali olan motosikleti kullanmanın keyfini yaşıyor.

Şehir içinde rahat ulaşım için motosiklet aldığını söyleyen Kazım Tunca, ehliyet sınavını geçtiği için mutlu olduğunu söyledi:

"1968 yılında, profesyonel ehliyet, 1970’te ağır vasıta ehliyeti aldım. 1973 yılında kendi aracımla nakliyeye başladım ve 1993 yılına kadar kamyonculuk yaptım. 1993 yılında ise uluslararası taşımacılığa başladım. Kıtalar ötesi yol gittim, epey bir ülke gezdim. Artık emekli oldum, işi bıraktım. Bana şehir içinde kullanmak için ufak motosiklet lazım oldu. Sınava girdim ve sürücü kursunun motosiklet öğretmeni sayesinde, biraz da kendi gayretimle bu ehliyeti de almış oldum."