Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde, kuraklık sorununun çözümüne katkı sunması amacıyla yapılan değişiklikle 2 bin metrekareden büyük parsellerde yapılacak binalarda yağmur suyu toplama sistemi zorunluluğu getirildi.

Değişikliğe göre yağmur suyu toplama sistemini kurmayan 2 bin metrekareden büyük parsellerde yapılacak binalara yapı ruhsatı verilmeyecek.

Yapı ruhsatı başvurularında, 23 Ocak'tan itibaren yapının mekanik tesisat projelerinin yağmur suyu toplama sistemini içerecek şekilde belediyelere sunulması zorunlu oldu. Mekanik tesisat projesi, yağmur suyu toplama sistemini içermeyen binaların yapı ruhsatları düzenlenmeyecek.

Yönetmelikle belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kurumlara, daha küçük parseller için de bu konuda zorunluluk getirebilmeleri yetkisi de verildi.

Toplanan yağmur suları birçok alanda kullanılabilecek

Çevre ve şehircilik Bakanlığının ana hizmet binasında kurulan yağmur suyu toplama sisteminin işleyişi, hazırlanan videoyla anlatıldı.

Sistemle tüm binaların çatılarında toplanan yağmur suları, bahçe zemini altında yapılacak bir depoya aktarılıyor. Toplanan yağmur suları, gerektiğinde bahçe sulamada veya filtre edilerek binaların rezervuarlarında kullanılabiliyor. Ayrıca toplanan yağmur suları bina yönetimlerince ortak alanların temizliği gibi ihtiyaç duyulan diğer alanlarda da kullanılabilecek.

Bu sayede hem ülkenin kuraklık sorununun azalmasına katkı sağlanması hem de kat maliklerinin su faturalarında tasarruf yapması sağlanacak. Sistemle yağmur sularının doğrudan yüzeysel akışa geçmesi ve kanalizasyon sistemine karışmasının, şehirlerin atık su artıma tesislerine daha fazla atık su gitmesinin önüne geçilecek ve arıtma tesislerinin maliyetlerinde kısmi de olsa tasarruf yapılacak.