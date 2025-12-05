Çok Bulutlu 8.4ºC Ankara
Türkiye
AA 05.12.2025 22:51

İstanbul'da zincirleme trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Başakşehir'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

İstanbul Başakşehir'de Mahmutbey Yolu Başak Mahallesi Sultangazi istikametinde ilerleyen beton mikseri, önce aynı istikamette ilerleyen plakaları henüz öğrenilemeyen kamyonet ile hafif ticari araca, ardından yolun karşısına geçerek hafif ticari araca çarptı.

Beton mikseri, daha sonra ters yönden gelen kamyonete çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İtfaiye ekiplerinin araç içinde sıkıştığı yerden çıkardıkları kişi ile kazada yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

