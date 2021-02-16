Müdafaa-i Milliye Cemiyeti, 14 Kasım 1912’de İstanbul’da kuruldu.

Balkan Savaşı’nın acılarının yaşandığı sırada İstanbul Darülfünunu’nda, toplumun her kesiminden insanın katıldığı bir ortamda faaliyete başladı.

Cemiyetin amaçlarından biri şuydu; halkı savaşlardan korumak, milletin refah ve mutluluğuna yardım etmek.

Kısa süre içerisinde gelişen ve onlarca şubesi kurulan cemiyet, Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması ve Osmanlı İmparatorluğu’nun savaşa katılmasıyla çalışmalarını hızlandırdı.

Yeni gelir kalemi oluşturmak için yüzükler satışa sunuldu

Müdafaa-i Milliye Cemiyeti, yeni bir gelir kalemi oluşturmak üzere “Cihadiye” adı verilen yüzükler tasarladı. Bu yüzükler şu amaçlarla üretildi ve satıldı:

“Askere gidecek olanlara yardım edilmesi, hastane ve aşevleri tesis edilmesi, asker ailelerine yiyecek temin edilmesi, orduya destek olmak.”

[Grafik: TRT Haber / Nursel Cobuloğlu]

Cihadiye yüzükleri hurda ve dökme demirden yapıldı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mithat Atabay, Cihadiye yüzükleriyle ilgili TRT Haber’e bilgi verdi.

Atabay’ın verdiği bilgilere göre, yüzükler hurda ve dökme demirden yapıldı. Devlet büyükleri için hazırlananlar ise gümüştendi.

Kabartma şeklinde yapılan yüzüklerin bir tarafında Cihadiye yazısı ve ay-yıldız bulunuyor. Diğer tarafında ise 1332 tarihi yer alıyor. Bu tarih hicri olarak cihadın ilan edildiği tarihi gösteriyor.

Padişah Mehmet Reşat’a da hediye edildi

Müdafaa-i Milliye Cemiyeti Reisi Nedim Bey, İstanbul Mebusu ve Cemiyetin İrşadiye Reisi Salah Cimcoz Bey ile Cemiyet Müdürü Cemil Bey, 24 Nisan 1915 günü Dolmabahçe Sarayı’na giderek Padişah Mehmet Reşat’ın huzuruna çıktı.

“Cihadiye” yüzüklerinden bir takımı ve ordunun askeri ihtiyaçlarının karşılanması için yapılan yardımları gösteren bir listeyi padişaha sundular.

Padişah Mehmet Reşat, kendisine takdim edilenleri kabul etti, Cihadiye yüzüğünü de parmağına taktı. Çalışmalarından dolayı cemiyeti tebrik etti.

Mithat Atabay, padişahın da cemiyetten gelenlere 100 Osmanlı lirası verdiğini söyleyerek, “Bu çok yüklü bir bağıştır” dedi.

Yüzükler yurt dışında da satıldı

Üretilen yüzüklerin, o sırada bağımsız konumda bulunan İran, Afganistan ve Romanya’da da satıldığı bilgisini veren Atabay, “Toplanan yardımla da ordunun ihtiyacı, savaşa gitmiş olan kişilerin geride kalan ailelerine yardım amaçlı olarak kullanıldı” dedi.

Cemiyet, savaş bitene kadar bu yüzükleri üretti ve buradan gelir elde ederek orduya yardım etti. Her yıl bu bağışlardan ne kadar para kazandığını da kendi bütçesinde gösterdi.

“İnternette satılan Cihadiye yüzükleri sahte”

Cihadiye yüzükleri yazdığınızda internette karşınıza çıkan hikaye biraz daha farklı. Mithat Atabay, internette satışa sunulan yüzüklerin gerçek yüzüklerle bir alakası olmadığını anlattı.

“İnternette olan bilgiler tamamen yanlış bilgiler maalesef. Oradaki yüzükler de maalesef sonradan üretilmiş, gerçek yüzüklerle bir alakası yok. Cihadiye yüzüklerinin de günümüze çok azı kalmıştır. Kabartma şekilde yapılmıştır, kesme şeklinde yapılmamıştır. İnternettekiler kesmedir. O yüzden kesme olan yüzüklerin hepsi sahte yüzükler."