Türkiye'de mobilya döşeme işletmeciliğinde 9 kadın girişimciden biri olan Sare Kaya, hem tamirat hem de imalat yapıyor.

Erzincan'da 2003 yılında başladığı mobilya döşemeciliği üzerine çalışan 46 yaşındaki Sare Kaya, 2009 yılında da kendi işletmesini açarak üretim gerçekleştirdi.

Ahşaptan, şark köşesi, sandalye, sehpa, tabure, özel odalar, köy odaları yapan Kaya, kış aylarında sedir tamiratı, yaz aylarında da sedir imalatını gerçekleştiriyor.

"Erzincan'da bu işi bütünüyle yapan tek kişiyim"

İşini severek yaptığını söyleyen Sare Kaya, mesleğini şöyle anlatıyor:

"İşe yardım amaçlı 2003’te başladım ve devam ettirdim. 2009’da kendi işletmemi açtım. İlk başladığım zamanlarda tamir işleriyle başladım. Daha sonra sedir ve şark köşesi imalatına girdim. Bu şekilde devam ediyorum. Şuan daha çok cam balkon, özel oda, mutfak, köy evi, taziye evleri gibi yerlerde tercih ediliyor. Erzincan’da sıfırdan yapan yok. marangoz arkadaşlar var yapıyorlar ama minderini yine bana yönlendiriyorlar. Onlar sadece ahşabını yaparlar minderini yine ben yaparım. Ahşabıyla, süngeriyle, kumaşıyla komple yapan Erzincan genelinde sadece ben varım."

