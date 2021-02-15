Bayburt kent merkezine 14 kilometre mesafede yer alan ve yöre halkı tarafından “Hakimtepe” olarak bilinen alanda kazı çalışmaları yürütülüyor.

2017 yılında tespit edilerek 1’inci derece arkeolojik sit alan olarak belirlenen bölgede bugüne kadar birçok eser bulundu.

Göbeklitepe’ye benziyor

2018 yılındaki çalışmalar sırasında oda ve koridorları bulunan ve Şanlıurfa’daki Göbeklitepe’ye benzerliğiyle dikkat çeken höyük de bunlardan birisi.

[Fotoğraf. DHA]

3 senedir süren kazı çalışmalarının bitirilmesinin ardından, höyüğün 2021 yılı içerisinde turizme kazandırılması bekleniyor.

Tarih öncesi çağları aydınlatacak

Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu, höyüğün Erken Tunç Çağı’nı karakterize ettiğini ve höyükte bulunan mızrak uçlarının, çanak, çömleklerin ve birçok buluntunun gün yüzüne çıkarıldığını açıkladı.

Kurtoğlu, höyüğün Kuzeydoğu Anadolu’nun tarihi ve tarih öncesi çağlarının aydınlatılmasında önemli katkılar sunacağını ve turizme kazandırılmasıyla da bölgede farkındalık oluşturacağını söyledi.