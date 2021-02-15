Dünya üzerinde var olan 8,7 milyon canlı türünün soyu hızla tükenmeye devam ediyor.

ABD Utah ve Koç Üniversiteleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, insanların nesli tehlike altındaki türlerle ilgilenmektense enerjilerini evcil hayvanlara harcadığını söyledi.

“Bir evcil güvercin için dünya ayağa kalktı ama…”

Prof. Dr. Şekercioğlu, bu duruma örnek olarak, Avustralya’dan ABD’ye geldiği düşünülen ve salgın riskini artıracağı ihtimaliyle öldürülmesi gündeme gelen “Joe” isimli evcil güvercini gösterdi.

Şekercioğlu, “Bir evcil güvercin için dünya ayağa kalktı. Ama dünyadaki 352 güvercin türünden 120'sinin soyunun tehlikede olduğunu ve bilinen en az 17 güvercin türünün soyunun tükendiğini kaç kişi biliyor?” dedi.

Üveyik türü tehlikede

Avcılık ve doğal alanların yok edilmesi kuş ailelerinden en çok güvercinlerin neslini tehlikeye sokuyor. Dünyada nüfusu yüzde 78 azalan üveyik güvercininin soyu ise küresel çapta tehlikede.

Prof. Dr. Şekercioğlu, üveyik güvercini avının Avrupa Birliği’nde yasak olduğunu ancak ülkemizde serbest olduğunu vurguladı.

Yabani türlerin yok olmaması için iklim değişikliğinin durdurulması, doğal alanların korunması ve yabani hayvanların avlanmasına son verilmesi çözüm olarak sunuluyor.