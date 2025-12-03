Açık 3.5ºC Ankara
AA 03.12.2025 20:32

Depremde hasar gören Gaziantep Kalesi'nin restorasyonu tamamlandı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören Gaziantep Kalesi'nde restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Depremde hasar gören Gaziantep Kalesi'nin restorasyonu tamamlandı

Kentin simge yapılarından olan ve 6'ncı yüzyılda yapılan Gaziantep Kalesi, Bizans, Memlüklü ve Dulkadiroğulları dönemlerindeki birçok tarihi olaya ve Kurtuluş Savaşı'na şahitlik etti.

"Asrın felaketi"nde hasar gören Gaziantep Kalesi'nin restorasyonu tamamlandı
"Asrın felaketi"nde hasar gören Gaziantep Kalesi'nin restorasyonu tamamlandı

Kalenin bazı kısımları "asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar alınca Kültür ve Turizm Bakanlığınca Mayıs 2023'te restorasyon çalışmaları başlatıldı. 2,5 yıl süren çalışmaların ardından restorasyonu tamamlanan kalenin önümüzdeki günlerde yeniden ziyarete açılması planlanıyor.

Gaziantep Rölöve ve Anıtlar İl Müdürü Kemal Yenmez, titiz bir çalışma yaptıkları kalenin eskisinden daha sağlam hale getirildiğini söyledi.

Depremde hasar gören Gaziantep Kalesi'nin restorasyonu tamamlandı

Kalede ilk olarak yıkılan duvarların ve taşların ayrıştırma işlemlerinin yapıldığını anlatan Yenmez, "Kültür varlığı olan taşları müzede toparladık. Diğer kültür varlığı taşları da yerinde kullanılmak üzere ayrıştırdık ve daha sonra ihale süreciyle birlikte kurul vasıtasıyla yeniden projelendirdik. Yıkıntı ve moloz karışımlarının hepsini toparladıktan sonra proje sürecini tamamlayarak kalenin sur duvarları ve kaleye müdahale etmeye başladık." dedi.

Bu süreçte kalede jeoradar taraması yapıldığını dile getiren Yenmez, "Höyük üzerine kurulu kalede, taramalar sonucu höyük içindeki kalker içerikli kayalarda kırılmalar olduğunu, zeminlerde boşalma olduğunu tespit ettik. Bununla ilgili yeni bir çalışma yaparak belli noktalara hidrolik kireçle dolgu yaptık, zemin sağlamlaştırması paralelinde sur duvarlarının da tekrar restorasyonuna başladık." diye konuştu.

Yenmez, sur duvarlarındaki çalışmaların 1 yıl içinde tamamlandığını, planlamaya göre restorasyonun tamamlanmasında 4 aylık bir gecikme yaşadıklarını ifade etti.

Depremde hasar gören Gaziantep Kalesi'nin restorasyonu tamamlandı

Yeniden ziyarete açılması için ilgili birimlere teslimi yapıldı

Son olarak sağlamlaştırma çalışmaları yapıldığına değinen Yenmez, "Kale üzerindeki yürüme yolları ve sur duvarları eteklerde kayma riskine karşı güvenliği almamız gerekiyordu. Bu yıl bunlara devam ederek ekim ayında çalışmaları tamamladık. Kalenin sağlamlaştırma çalışmaları tamamlandı. Artık bu tür depreme karşı hiçbir zarar görmeden kalenin ayakta duracağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Yenmez, kalenin restorasyonun ardından ilgili birimlere teslimatının yapıldığını ve kısa süre içinde yeniden ziyaretçilerini ağırlayacağını kaydetti.

Depremde hasar gören Gaziantep Kalesi'nin restorasyonu tamamlandı

Gaziantep Restorasyon Asrın Felaketi Deprem
