Parçalı Bulutlu 9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 03.12.2025 15:51

Soğuk zincire aykırı taşınan etler otobüs bagajından çıktı

Antalya'da uygun koşullar sağlanmadan yolcu otobüsüyle taşınan, menşei ve damga bilgisi bulunmayan 275 kilogram kırmızı et ve köfte ele geçirildi. Firmaya para cezası kesilirken etlerin de imha edileceği öğrenildi.

Soğuk zincire aykırı taşınan etler otobüs bagajından çıktı

Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri ile Şehirlerarası Otobüs Terminali güvenlik görevlileri, rutin kontroller sırasında Kütahya'dan gelen bir yolcu otobüsünün bagajında uygunsuz şartlarda taşınan kırmızı et ve köfte tespit etti.

Soğuk zincir kurallarına aykırı, menşei ve damga bilgisi bulunmayan 270 kilogram kırmızı et ile 5 kilogram köfte, Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Etleri uygunsuz koşullarda taşıyan otobüs firmasına, Kabahatler Kanunu, Karayolları Taşıma Kanunu ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı.

Ürünlerin yapılacak incelemelerde hayvan tüketimine uygun bulunursa Antalya Doğal Yaşam Parkı'na gönderileceği, uygun değilse imha edileceği öğrenildi.

ETİKETLER
Antalya Kütahya
Sıradaki Haber
CHP'li belediyede işçiler greve başladı: Konteynerler çöple dolup taştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:28
CNN araştırmasına göre katil İsrail ordusu, öldürdüğü Filistinlilerin cesetlerini açık alanda çürümeye terk etti
17:33
Türkiye, AB ve NATO üyesi Romanya'ya ilk muharip gemi satışını gerçekleştirdi
17:14
Okula başlama yaşı değişiyor mu?
17:11
Haramidere'nin rengi kırmızıya döndü: Kötü koku mahalleyi sardı
16:40
Avrupa’nın en prestijli mühendislik listesinde Türkiye’den 16 okul
17:04
Gazze’de kaybolan çocuk sesleri
Japonya’nın kültürel simgesi: Nara Parkı ve Sika Geyikleri
Japonya’nın kültürel simgesi: Nara Parkı ve Sika Geyikleri
FOTO FOKUS
Haramidere'nin rengi kırmızıya döndü: Kötü koku mahalleyi sardı
Haramidere'nin rengi kırmızıya döndü: Kötü koku mahalleyi sardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ