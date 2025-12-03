Parçalı Bulutlu 9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 03.12.2025 13:26

Bodrum'da isale hattı patladı: Caddeler göle döndü, evleri su bastı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana su isale hattı patladı, tonlarca su boşa aktı. Evleri su basarken, patlamanın olduğu cadde trafiğe kapandı.

Olay, saat 05.00 sıralarında Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'nde meydana geldi. Ana su isale hattı patladı, tonlarca su boşa aktı. Sokaklar göle dönerken, bölgedeki bir site içerisinde bulunan evleri ve bahçeleri su bastı.

Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla su tahliyesi yaparken; belediye ekipleri de destek verdi. Yolda dev çukur oluşurken, cadde trafiğe kapandı. Belediye ekipleri onarım çalışması başlatırken; patlama sonrası suyun bir bahçeye dolduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

"8-10 evi su bastı, bahçeler rezil olmuş durumda"

Çözüm beklediklerini belirten site başkanı Sema Erez, "4 senedir buradayım. Hiç olmadıysa 6-7 kez isale hattında patlama oldu. Devamlı olarak bu nedenle evlere su giriyor, hasarlarımız çok büyük oluyor. Buna bir çözüm bulunmasını belediyeden rica ediyoruz. Bu kadar susuzluğun içinde her giden bir damla su içimizi yakıyor. Şu an 8-10 evi su bastı. Bahçeler rezil olmuş durumda. Sular, çamurla birlikte geldi. Buradaki isale hattı devamlı patlıyor" diye konuştu.

Bodrum'da isale hattı patladı: Caddeler göle döndü, evleri su bastı

"Bu yol sene 5-6 defa patlıyor"

Mihriban Eyrice de "Saat 5'e doğru boru patladı. Komşumuzun alarm sesiyle uyandık. Uyandığımda buralar sel almış gibiydi. Evler ve bahçeler suyun içindeydi. Bahçem çakıl içinde kaldı. Evin içerisi çamur ve suyla doldu. Bu yol senede 5-6 defa patlıyor. Yama yapıyorlar, 1 ay sonra yine patlıyor" dedi. 

ETİKETLER
Muğla
Sıradaki Haber
Gıda güvenliğine sıkı takip: 171 ürün imha edildi, 2 iş yeri mühürlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:28
CNN araştırmasına göre katil İsrail ordusu, öldürdüğü Filistinlilerin cesetlerini açık alanda çürümeye terk etti
17:33
Türkiye, AB ve NATO üyesi Romanya'ya ilk muharip gemi satışını gerçekleştirdi
17:14
Okula başlama yaşı değişiyor mu?
17:11
Haramidere'nin rengi kırmızıya döndü: Kötü koku mahalleyi sardı
16:40
Avrupa’nın en prestijli mühendislik listesinde Türkiye’den 16 okul
17:04
Gazze’de kaybolan çocuk sesleri
Japonya’nın kültürel simgesi: Nara Parkı ve Sika Geyikleri
Japonya’nın kültürel simgesi: Nara Parkı ve Sika Geyikleri
FOTO FOKUS
Haramidere'nin rengi kırmızıya döndü: Kötü koku mahalleyi sardı
Haramidere'nin rengi kırmızıya döndü: Kötü koku mahalleyi sardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ