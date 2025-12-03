Çok Bulutlu 10ºC Ankara
Türkiye
AA 03.12.2025 11:21

Yasa dışı avcılığa 970 bin 827 lira ceza

Erzurum'un Kemah ilçesinde yaban keçisini yasa dışı avlayan iki kişiye 970 bin 827 lira ceza kesildi.

Yasa dışı avcılığa 970 bin 827 lira ceza

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, yasa dışı avcılıkla mücadelenin devam ettiği belirtildi.

Ekiplerin, Erzincan'ın Kemah ilçesi Yahşiler köyü yakınlarında kolluk kuvvetleriyle birlikte yaptığı denetimlerde şüpheli bir aracın durdurulduğu aktarılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"İki kişinin bulunduğu araçta yapılan aramada, vurulmuş bir yaban keçisi ve ikisi yivli olmak üzere üç tüfek ele geçirildi. Silahlara el konulurken, şahıslara ilgili kanunlar kapsamında 970 bin 827 lira idari para cezası ve tazminat uygulandı. Doğayı ve yaban hayatını korumak için denetimlerimiz kararlılıkla devam ediyor."

Tarım ve Orman Bakanlığı Kaçak Avcılık Erzurum NSosyal
