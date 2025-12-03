Çok Bulutlu 8.4ºC Ankara
Türkiye
AA 03.12.2025 10:14

Polis firarilere göz açtırmadı: 3 bin 248 hükümlü yakalandı

İstanbul'da, polis ekiplerince kasım ayında yapılan denetimlerde, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 bin 248 hükümlü yakalandı.

Polis firarilere göz açtırmadı: 3 bin 248 hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, kasım ayında kent genelinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan hükümlülerin yakalanması, adli makamlara sevk edilmesi amacıyla çalışma yapıldı.

Çalışmalarda "kasten öldürme", "silahla yağma", "cinsel saldırı", "hırsızlık", "dolandırıcılık" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından aranan ve saklandıkları yerler tespit edilen 3 bin 248 hükümlü yakalandı.

Hükümlülerden 65'inin 20 yıldan fazla, 156'sının 10 ila 20 yıl, 403'ünün 5 ila 10 yıl, 2 bin 624 hükümlünün ise 1 ila 5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Ayrıca ekipler, çeşitli olaylar nedeniyle ifadeye çağrılıp gitmeyen 9 bin 882 kişiyi de yakaladı.

Hükümlüler, işlemleri için bölge polis merkezlerine, ardından da adli makamlara sevk edildi.

İstanbul Polis
