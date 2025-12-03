Çok Bulutlu 8.4ºC Ankara
AA 03.12.2025 09:56

Kaçak avcılığa geçit yok: 525 kilo balığa el kondu

Çanakkale'de son bir haftada gerçekleştirdiği 120 denetimde, zaman ve boy yasağına aykırı avlanan toplam 525 kilogram su ürününe el konulurken, 113 bin lira idari para cezası kesildi.

Kaçak avcılığa geçit yok: 525 kilo balığa el kondu

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda il genelinde sürdürülebilir su ürünleri avcılığı için denetim yapılıyor.

Bu kapsamda ekiplerce, Kuzey Ege Denizi, Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi, karaya çıkış noktaları, nakil vasıtaları, su ürünleri toptan ve perakende satış yerleri, soğuk hava depolarında su ürünleri kontrol ve denetimi gerçekleştirildi.

Son bir hafta içinde yapılan 120 denetimde, 113 bin lira tutarında 3 idari para cezası uygulandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol görevlilerince gerçekleştirilen denetimlerde asgari avlanma boyu olan 18 santimetreden küçük 300 kilogram lüfer (çinekop) balığına, avlanması yasak türlerden olan 225 kilogram vatoz balığına (raja clavata) ve zaman yasağında avlanmış ıstakoza el konuldu.

Canlı olduğu tespit edilen ıstakoz, ekiplerce denize bırakıldı.

ETİKETLER
Çanakkale Kaçak Avcılık
