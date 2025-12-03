Makas manevrası kaza getirdi: Otomobil işte böyle devrildi

Kaza, saat 09.00 sıralarında D-100 kara yolunun Vakıfgeçitveren köyü mevkiinde meydana geldi.

Kara yolunun Ankara yönünde M.C.Ç.’nin makas attığı plakası öğrenilemeyen otomobil, E.K. yönetimindeki otomobile çarptı. Kontrolden çıkan E.K.’nin otomobili refüje çarptıktan sonra devrilip metrelerce sürüklendi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü E.K., sağlık ekipleri tarafından sevk edildiği hastanede tedavi altına alındı. Kaza, arkadan gelen bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.