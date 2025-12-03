Çok Bulutlu 10ºC Ankara
DHA 03.12.2025 12:25

Makas manevrası kaza getirdi: Otomobil işte böyle devrildi

Bolu'da, D-100 kara yolunda, makas atan otomobilin çarptığı otomobil devrildi. Devrilen otomobildeki 1 kişi yaralanırken, kaza başka bir aracın kamerasına da yansıdı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında D-100 kara yolunun Vakıfgeçitveren köyü mevkiinde meydana geldi.

Kara yolunun Ankara yönünde M.C.Ç.’nin makas attığı plakası öğrenilemeyen otomobil, E.K. yönetimindeki otomobile çarptı. Kontrolden çıkan E.K.’nin otomobili refüje çarptıktan sonra devrilip metrelerce sürüklendi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü E.K., sağlık ekipleri tarafından sevk edildiği hastanede tedavi altına alındı. Kaza, arkadan gelen bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

"Asrın felaketi"nde hasar gören Gaziantep Kalesi'nin restorasyonu tamamlandı
