DHA 03.12.2025 17:05

Haramidere'nin rengi kırmızıya döndü: Kötü koku mahalleyi sardı

İstanbul Esenyurt'ta fabrikaların bulunduğu bölgeden geçen Haramidere'nin bu sabah kırmızı akması ve çevreye yayılan kötü koku, mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu.

Esenyurt'ta sanayi işletmelerinin bulunduğu alandan geçen Haramidere'nin rengi sabah saatlerinde kırmızıya döndü. Kontrolsüz ve arıtmasız bırakıldığı öne sürülen atık suların dereye karışmasıyla suyun yaklaşık bir kilometrelik bölümünde beyaz köpük tabakası da oluştu. Mahallede yaşayanlar derenin zaman zaman bordo ve siyah renkte aktığını, kötü kokunun uzun süredir devam ettiğini belirtti.

"Yazın çok daha fazla koku oluyor"

Mahalle sakini Fahri Açar, `Fabrikalardan arıtılmadan bu suları buraya gönderiyorlar. Çözüm bulunması gerekiyor. Arıtma olmadığı için burası sık sık kırmızı akıyor, çevreye de kötü koku yayılıyor. Yazın çok daha fazla kokuyor` dedi.

Haramidere'nin rengi kırmızıya döndü: Kötü koku mahalleyi sardı

Bir diğer mahalle sakini Bahri Ergün ise derenin üzerinin kapatılması gerektiğini söyleyerek, `Buranın kapatılması lazım. Ahmet Özer kapatacaktı, o gitti. Yeni gelen de kapatmaya çalışıyor. İnşallah kapatılır. 20 senedir buradayım, hep böyle. Artık çözüm istiyoruz` ifadelerini kullandı.

Çevre Kirliliği İstanbul
