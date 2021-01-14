Avustralya’nın Melbourne kentinde yaşayan Kevin Celli-Bird, aralık ayı sonunda bahçesinde güvercinlerle karşılaştı.

Celli-Bird, Joe adını verdiği güvercinin ayak bileğinde mavi bir band fark etti.

Bunun üzerine yapılan araştırma sonucu Joe'nun ekim ayında, ABD'nin Oregon eyaletindeki bir yarış sırasında kaybolduğu ortaya çıktı.

Avustralya Karantina ve Denetim Hizmetleri yetkililerini harekete geçti.

Dünyanın koronavirüs salgını ile mücadele ettiği bir dönemde güvercinin de hastalık taşımasından endişe ediliyor.

Celli-Bird'ün bahçesinde yaşamaya başlayan ve gün geçtikçe güçlenen güvercinin 13 bin kilometreyi nasıl aştığı konusu muamma.

Bir yarış güvercini olmasına karşın Joe'nun bu kadar mesafeyi uçma ihtimali düşük. Dolayısıyla Büyük Okyanusu bir kargo gemisiyle geçmiş olabileceği tahmin ediliyor.