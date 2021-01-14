Konuya ilişkin açıklamayı Başbakan Firmin Ngrebada yaptı.

Ngrebada, 5 isyancının da yakalandığını belirtti.

Çatışmalarda BM Barış Gücü askerlerinden 1 ölü, 1 de yaralı var.

İsyancıların hedefi başkent

OAC’nde dün sabah saatlerinde isyancıların oluşturduğu Değişim İçin Vatanseverler (CPC) koalisyonu, Bangui’yi ele geçirmek için saldırı başlatmıştı.

Başkent’in kuzey bölgelerinden şehre giriş yapmak isteyen isyancılar ile güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanmış ve ardından, isyancıların OAC Silahlı Kuvvetleri ve BM Barış Güçleri tarafından püskürtüldüğü duyurulmuştu.

Çatışmalar geçen ay başladı

OAC Anayasa Mahkemesinin, devrik lider François Bozize'nin cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvurusunu, "insanlığa karşı suç ve soykırıma teşebbüs" ile "Bozize'nin BM yaptırım listesinde olması" nedeniyle kabul etmemesinin ardından 18 Aralık'ta hükümet ile silahlı gruplar arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

Hükümet ve BM, ülkede güvenlik güçleri ile isyancılar arasında 18 Aralık’ta başlayan çatışmaların sorumlusu olarak Bozize’yi göstererek, darbe hazırlığı yapmakla suçlamıştı.