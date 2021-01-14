Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 11:44Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Rusya'da vaka sayısı 3,5 milyona yaklaştı
[Fotoğraf: Reuters]
Rusya'da son 24 saatte 24 bin 763 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 3 milyon 495 bin 816'ya ulaştı.
Söz konusu vakaların 5 bin 893'ü başkent Moskova'da kayda geçti.
Ülkede koronavirüsten ölenlerin sayısı ise 570 artarak 63 bin 940 oldu.
Etiketler: Rusya Koronavirüs
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