Ekim ayında koronavirüse yakalanan 71 yaşındaki Vilela, kısa sürede entübe olmasının ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Kasım'da yapılan belediye başkanlığı seçimini ikinci turda kazanan Maguito Vilela, göreve başladığı gün ikinci kez koronavirüse yakanalarak, 1 Ocak'ta ikinci kez hastaneye kaldırıldı.

Belediye Başkanlığı görevini hastanede tedavi altında geçiren Goiania Belediye Başkanı Maguito Vilela, akciğerlerinde enfeksiyon geliştiği gerekçesiyle ameliyata alındı.

Vilela, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

