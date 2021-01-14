Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 11:24Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Brezilyalı belediye başkanı ikinci kez yakalandığı COVID-19'a yenik düştü
[Fotoğraf: DHA]
Belediye Başkanlığı seçimini kazanmasının ardından ikinci kez COVID-19'a yakalanan ve görevinin tamamını hastanede geçiren Brezilya'nın Goiania kentinin Belediye Başkanı Maguito Vilela hayatını kaybetti.
Ekim ayında koronavirüse yakalanan 71 yaşındaki Vilela, kısa sürede entübe olmasının ardından taburcu edildiği öğrenildi.
Kasım'da yapılan belediye başkanlığı seçimini ikinci turda kazanan Maguito Vilela, göreve başladığı gün ikinci kez koronavirüse yakanalarak, 1 Ocak'ta ikinci kez hastaneye kaldırıldı.
Belediye Başkanlığı görevini hastanede tedavi altında geçiren Goiania Belediye Başkanı Maguito Vilela, akciğerlerinde enfeksiyon geliştiği gerekçesiyle ameliyata alındı.
Vilela, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Koronavirüs Brezilya
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