Güney Kore Yüksek Mahkemesi, savcıların geçen yıl temmuzda Park'ın cezasının indirilmesine ilişkin karara yaptığı itirazı değerlendirdi.

Eski Devlet Başkanı'nı "haraç almak" ve bazı görevleri suistimal suçlarından akladı.

Park için istenen 25 yıl hapis cezası 22 yıla indirildi.

Öte yandan, eski Devlet Başkanı, daha önce dava dosyasından ayrılan, seçim yasalarını ihlal ve zimmete para geçirme suçlamalarının cezalarını ayrıca çekecek.

Daha önce ceza almıştı

Park, daha önce Ulusal İstihbarat Teşkilatına ait örtülü ödenekten zimmetine para geçirdiği için 6 yıl ve seçim yasalarını ihlal ettiği için 2 yıl hapis cezası almıştı.

68 yaşındaki Park, suçlamalar nedeniyle Mart 2017'de görevinden azledilmiş, ardından tutuklanarak hapse atılmıştı.

Hakkındaki suçlamaların siyasi olduğunu savunan eski Devlet Başkanı, yargıya güvenmediği gerekçesiyle duruşmalara katılmamıştı.