Silah bulundurma ve taşımanın dünyada en kolay olduğu yerlerden biri ABD.

ABD Başkanı Donald Trump destekçileri, seçim yenilgisi üzerine birkaç gün önce Kongre’yi bastığında da geçen yıl siyah Amerikalı George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin ardından çıkan gösterilerde de buna bir kez daha şahit olduk. Evinin kapısının önünden göstericilere silah doğrultan sıradan Amerikalılar gördük. Okul saldırıları, bireysel vakalar, intiharlar cabası.

Amerikan basını geçen aralık ayında, 2020'nin ABD tarihindeki en ölümcül yıl olma yolunda ilerlediğini ve toplam ölüm sayısının COVID-19 salgınının da etkisiyle 2019'a kıyasla yüzde 15 artacağının tahmin edildiğini yazmıştı. Buna ek olarak ülkenin ciddi bir uyuşturucu ve kalp-damar hastalıkları ile obezite sorunu var. Bunlar da can kayıplarına neden olan faktörler.

Ülkede ayrıca son dönemde cinayet vakalarında benzeri görülmemiş bir artış oldu. Tüm dünyada olduğu gibi ABD’de de zor geçen 2020, bu açıdan da Amerikalılar için son on yılların en şiddetli yılıydı.

20 yılın en yüksek sayısı: 19 binden fazla ölüm

ABD’de silahlı şiddet olaylarının kayıtlarını tutan Silahlı Şiddet Arşivi, geçen yıl silahlı saldırılarda veya ateşli silahlarla ilgili olaylarda 19 binden fazla kişinin öldüğünü duyurdu. Verilere göre bu, 20 yılın en yüksek sayısı.

New Orleans merkezli suç analisti Jeff Asher ise 57 büyük ABD kentindeki cinayetlerin sayısını inceledi ve bunların 51'inde suç sayısının arttığını ortaya koydu. Üstelik bunlar açık verilere sahip yerler ve çoğu geçen yılın ekim, kasım ve aralık ayına kadar olanları kapsıyor.

Şiddet suçlarındaki artışa bakıldığında, Seattle’da 2019 ile 2020 arasındaki cinayetlerde yüzde 74 yükselme görülürken, Chicago ve Boston da suçların tırmandığı yerler oldu. Buralarda sırasıyla yüzde 55,5 ve 54’lük artış söz konusu. Washington ve Las Vegas ise yüzde 20'den daha düşük bir hızda da olsa cinayet suçlarında artış gördü.

Burada Seattle için hemen bir parantez açalım. Geçen yıl polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyah Amerikalı George Floyd’un ölümü sonrası başlayan protesto gösterilerinde, Washington eyaletinin Seattle kentindeki Capitol Hill bölgesinde göstericiler "otonom bölge" ilan etmişti. Kentin son dönem yaşadığı en büyük gerginliklerden biri buydu.

20 Aralık 2020'ye kadar cinayetlerin bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 40 arttığı New York'un Belediye Başkanı Bill de Blasio, verilerin New Yorkluları endişelendirmesi gerektiğini söyledi.

"Cinayetlerde en büyük yıllık artış" vurgusu

New York'taki cinayet sayısı ise yaklaşık yüzde 40 arttı. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, verilerin tüm New Yorkluları endişelendirmesi ve bunun bir an evvel durması gerektiğini söyledi. New York Belediye Başkanı durumu, kısmen koronavirüs salgını ve bu sebeple insanların yaşadığı sıkışmalara bağladı. Bill de Blasio, “Bu durum kesinlikle ceza adalet sisteminin duraksaması gerçeğiyle ilgili ve birçok soruna neden oluyor” dedi.

Elbette ABD’deki şiddet büyük şehirlerle sınırlı kalmadı. Hatta son veriler cinayet sayısındaki artış sorununun giderek daha kırsal bir hal aldığını gösteriyor.

Analist Jeff Asher, ABD'nin şimdiye kadar kaydedilen cinayet sayısında bir yıllık en büyük artışı görebileceğini de ekledi.