Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede son bir günde 25 bin 164 kişiye COVID-19 tanısı konuldu.

Böylelikle toplam vaka sayısı 1 milyon 978 bin 590’a yükseldi.

Son 24 saatte 1244 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı da 43 bin 881’e çıktı.

Bugün açıklanan can kaybı sayısı, "salgının başından beri kaydedilen en yüksek günlük ölüm sayısı" oldu.

Şimdiye kadar COVID-19 kaynaklı en yüksek günlük ölüm sayısı 1188 ile 8 Ocak’ta kaydedilmişti.

750 bin kişi aşılandı

COVID-19 nedeniyle yoğun bakımda yatan hasta sayısı 5 bin 185 oldu, bunlardan 2 bin 970'i entübe edildi.

Ülkede şu ana kadar 750 bin kişiye koronavirüs aşısı yapıldı.