COVID-19 verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, dünya genelinde 1 milyon 986 bin 903 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 92 milyon 778 bin 983'e çıkarken, virüs saptanan 66 milyon 294 bin 446 kişi sağlığına kavuştu. En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 23 milyon 616 bin 345 kişide Kovid-19 tespit edildi, 393 bin 928 kişi ise öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan 10 milyon 512 bin 831, Brezilya 8 milyon 257 bin 459, Rusya 3 milyon 471 bin 53, İngiltere 3 milyon 221 bin 576, Fransa 2 milyon 830 bin 442, Türkiye 2 milyon 355 bin 839, İtalya 2 milyon 319 bin 36, İspanya 2 milyon 176 bin 89, Almanya 1 milyon 980 bin 861, Kolombiya 1 milyon 831 bin 980, Arjantin 1 milyon 757 bin 429, Meksika 1 milyon 571 bin 901, Polonya 1 milyon 404 bin 905, İran 1 milyon 305 bin 339, Güney Afrika 1 milyon 278 bin 303, Ukrayna 1 milyon 130 bin 839 ve Peru 1 milyon 43 bin 640."

ABD'nin yanı sıra ölü sayısının 10 bini aştığı ülkeler şu şekilde:

"Brezilya 206 bin 9, Hindistan 151 bin 765, Meksika 136 bin 917, İngiltere 84 bin 767, İtalya 80 bin 326, Fransa 69 bin 31, Rusya 63 bin 370, İran 56 bin 457, İspanya 52 bin 878, Kolombiya 47 bin 124, Arjantin 44 bin 983, Almanya 44 bin 404, Peru 38 bin 473, Güney Afrika 35 bin 140, Polonya 32 bin 74, Endonezya 24 bin 951, Türkiye 23 bin 325, Belçika 20 bin 250, Ukrayna 20 bin 214, Kanada 17 bin 383, Şili 17 bin 204, Romanya 16 bin 969, Ekvador 14 bin 229, Çekya 13 bin 656, Irak 12 bin 915, Hollanda 12 bin 685, Macaristan 10 bin 948 ve Pakistan 10 bin 818."