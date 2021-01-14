Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, düzenlediği basın toplantısında, İngiltere’nin ardından Danimarka’da da görülen COVID-19’un yeni türü B117’nin bulaşma hızının bu şekilde devam etmesi durumunda, vaka sayısının kış boyunca endişe verecek boyuta ulaşacağını söyledi.

PCR testlerinin ardından ortaya çıkan vakaların yüzde 3,6’sında B117’ye rastlandığına işaret eden Heunicke, vakalarda salgının kaynağını araştırmak için 600 kişi daha istihdam edeceklerini aktardı.

Ekonomik destek süresi 7 Şubat'a kadar uzatıldı

Ev dışında çalışan kişilere ve farklı kişilerle teması olanlara çağrıda bulunan Heunicke, haftada en az bir defa test yaptırılmasını istedi.

Toplantıda bilgi veren Devlet Serum Enstitüsü Direktörü Henrik Ullum da COVID-19’un yayılma hızının 0,9 olduğunu, B117’nin yayılma hızının ise 1,2 olduğuna işaret ederek, B117 taşıyan her 10 kişinin, virüsü 12 kişiye bulaştırdığını kaydetti.

Ülkede önlemler nedeniyle kapalı olan işyerleri için verilecek ekonomik desteklerin süresinin de 7 Şubat’a kadar uzatıldığı kaydedildi.

