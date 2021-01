Twitter CEO’su Jack Dorsey, ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter hesabının kalıcı olarak askıya alınması konusunda açıklama yaptı.

Dorsey, “Donald Trump'ın yasaklanmasıyla ya da bu noktaya nasıl geldiğimizle gurur duymuyorum. Açık uyarıların ardından elimizdeki en iyi bilgileri kullanarak bu kararı verdik. Bu doğru muydu? Bence bunun Twitter için doğru karar olduğuna inanıyorum. Olağanüstü ve savunulamaz bir durumla karşı karşıya kaldık ve bizi tüm eylemlerimizi kamu güvenliğine odaklamaya zorladık." dedi.

I believe this was the right decision for Twitter. We faced an extraordinary and untenable circumstance, forcing us to focus all of our actions on public safety. Offline harm as a result of online speech is demonstrably real, and what drives our policy and enforcement above all.