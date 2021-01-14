Twitter CEO’su Jack Dorsey, ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter hesabının kalıcı olarak askıya alınması konusunda açıklama yaptı.

Dorsey, “Donald Trump'ın yasaklanmasıyla ya da bu noktaya nasıl geldiğimizle gurur duymuyorum. Açık uyarıların ardından elimizdeki en iyi bilgileri kullanarak bu kararı verdik. Bu doğru muydu? Bence bunun Twitter için doğru karar olduğuna inanıyorum. Olağanüstü ve savunulamaz bir durumla karşı karşıya kaldık ve bizi tüm eylemlerimizi kamu güvenliğine odaklamaya zorladık." dedi.

I believe this was the right decision for Twitter. We faced an extraordinary and untenable circumstance, forcing us to focus all of our actions on public safety. Offline harm as a result of online speech is demonstrably real, and what drives our policy and enforcement above all. — jack (@jack) January 14, 2021

Trump'ın hesabı kalıcı olarak askıya alınmıştı

Sosyal medya platformu Twitter, bugün Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya almıştı.

Twitter'ın güvenlik ekibinden yapılan yazılı açıklamada, "Trump'ın hesabından paylaştığı son mesajları ve bağlamlarını yakından inceledikten ve özellikle bu paylaşımların nasıl tepki aldığına baktıktan sonra, daha çok şiddeti kışkırtma riskinden dolayı, bu hesabı kalıcı olarak askıya aldık." ifadesi kullanılmıştı.

Öte yandan Twitter, Trump'ın daha etkin olduğu ve "realDonaldTrump" kullanıcı adına sahip hesabı kapatırken, ABD başkanları için açılan resmi "POTUS" kullanıcı adlı hesabın aktif olduğu görülmüştü.