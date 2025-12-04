Puslu 4.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 04.12.2025 08:03

81 ilde sahte ve kaçak içki operasyonu

81 ilde dün "Alkollü İçki Kaçakçılığı ve Sahteciliğine” yönelik düzenlenen operasyonlarda 12 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edildi, 169 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

81 ilde sahte ve kaçak içki operasyonu

Bakan Yerlikaya NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, dün polis ekiplerince 81 ilde "alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine" yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 119 bin 564 şişe ile 2 bin 792 litre kaçak/sahte alkollü içki, 48 bin 425 litre etil alkol, 874 alkol aroması ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, 12 yasa dışı imalathanenin deşifre edildiği ve 169 şüpheli hakkında adli işlem uygulandığı bilgisini verdi.

Yerlikaya, "alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine" yönelik son 1 ayda yapılan operasyonlar hakkında da şu bilgileri paylaştı:

"Cumhuriyet başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığımız koordinesinde, il emniyet müdürlükleri KOM şube müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu son 1 aydır devam eden operasyonlarımızda 151 bin 800 şişe kaçak ve sahte alkollü içki, 91 bin 100 litre etil alkol ile 10 bin 448 litre kaçak ve sahte alkollü içki ele geçirdik. 29 yasa dışı alkollü içki imalathanesini deşifre ettik. 528 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Sahte alkol üretimine yönelik operasyonlarımızı 81 ilimizde aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yaparız. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

ETİKETLER
Ali Yerlikaya Sahte İçki
Sıradaki Haber
Otomobil tıra girdi, 4 kişi yaşamını yitirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:15
Türkiye'nin 6. derin deniz sondaj gemisi Mersin'e ulaştı
10:05
Borsa güne düşüşle başladı
09:45
Manavgat Belediyesi'ndeki "rüşvet" davası sanıklarının yargılanması sürüyor
09:49
MHP Genel Başkanı Bahçeli: CHP yolsuzluklardan arınmalı
09:27
6 ilde silah kaçakçılığı operasyonlarında 119 gözaltı
09:13
Bakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü
Antalya'da Dünya Engelliler Günü etkinliği
Antalya'da Dünya Engelliler Günü etkinliği
FOTO FOKUS
İmamoğlu İnşaat hakkında MASAK raporu
İmamoğlu İnşaat hakkında MASAK raporu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ