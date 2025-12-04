Puslu 0.9ºC Ankara
AA 04.12.2025 07:14

Otomobil tıra girdi, 4 kişi yaşamını yitirdi

Kütahya'da otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 2'si kadın 4 kişi yaşamını yitirdi.

Otomobil tıra girdi, 4 kişi yaşamını yitirdi

Veli Yücel idaresindeki otomobil, Kütahya-Tavşanlı çevre yolundaki Bölücek Kavşağı'nda, M.Y'nin kullandığı küspe yüklü tıra arkadan çarptı.

Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ekipler, sürücü Yücel ve otomobildeki Fas uyruklu Baldrael Alaoıu ile kimliği henüz belirlenemeyen biri kadın 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılan 4 kişinin cenazesi, olay yeri ekibinin incelemesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Kazanın yoğun sis ve aşırı hızdan kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kütahya Trafik Kazası
