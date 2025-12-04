Otomobil tıra girdi, 4 kişi yaşamını yitirdi

Veli Yücel idaresindeki otomobil, Kütahya-Tavşanlı çevre yolundaki Bölücek Kavşağı'nda, M.Y'nin kullandığı küspe yüklü tıra arkadan çarptı.

Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Ekipler, sürücü Yücel ve otomobildeki Fas uyruklu Baldrael Alaoıu ile kimliği henüz belirlenemeyen biri kadın 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılan 4 kişinin cenazesi, olay yeri ekibinin incelemesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Kazanın yoğun sis ve aşırı hızdan kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.