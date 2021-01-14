Alman yazılımcı Stefan Thomas, 10 yıl önce 'Bitcoin Nedir?' adlı bir animasyon hazırladı. Karşılığında tanesi ortalama 4 dolardan 7 bin 2 Bitcoin kazandı.

Ancak o, bugünkü karşılığı 220 milyon dolar olan bu kazancına ulaşamıyor. Çünkü, elektronik hesap cüzdanının şifresini hatırlayamıyor.

En sık kullandığı 8 şifreyi denediğini söyleyen Thomas, hatırlayamadığı takdirde parasına ulaşamayacağını belirtti.

Thomas, "Acı verici bir anı. Umarım başkaları benim hatamdan ders çıkarabilir." dedi. Thomas, kalan iki hakkında da doğru şifreyi giremezse parasını kaybedecek.