Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 07:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunus ve Libya'da koronavirüsten can kayıpları arttı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yeni tip koronavirüs nedeniyle can kayıpları Tunus'ta 5 bin 415'e, Libya'da 1629'a yükseldi.
Tunus Sağlık Bakanlığı, yaptığı açıklamada, son 24 saat içinde COVID-19 kaynaklı 72 yeni vefat yaşandığını ve 3 bin 632 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.
Açıklamaya göre, ülkede COVID-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 415'e yükselirken, hasta sayısı da 168 bin 568'e çıktı.
Libya
Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 nedeniyle 7 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 640 kişinin enfekte olduğu belirtildi.
Açıklamada, can kayıplarının 1629'a, vakaların 106 bin 670'e, iyileşenlerin 83 bin 311'e yükseldiği ifade edildi.
Etiketler: Koronavirüs
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