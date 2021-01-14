Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 06:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meksika'daki silahlı saldırı: Aynı aileden 5 kişi öldü
[Fotoğraf: Arşiv]
Meksika'da silahlı kişilerin saldırısı sonucu aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.
Ülkenin Guanajuato kentine bağlı Irapuato ilçesinde bir aileye kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce yapılan silahlı saldırıda 4'ü kadın 5 kişi yaşamını yitirdi.
Yetkililer, silahlı saldırganların olay yerine iki araçla geldiğini ve evde bulunan aileyi otomatik silahlarla taradığını belirtti.
Olayın ardından sorumluların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Şiddet olaylarının en yoğun olduğu eyaletlerden Guanajuato'da en etkin suç örgütleri olarak kabul edilen "Santa Rosa de Lima" ile "Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG)" arasında alan kontrolü nedeniyle sık sık çatışmalar çıkıyor.
Etiketler: Meksika
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