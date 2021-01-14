Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 08:01Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çin'de 8 ay sonra koronavirüsten ilk ölüm
[Fotoğraf: Arşiv]
Çin'de Mayıs ayından bu yana ilk kez koronavirüs nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi.
Salgının çıkış noktası Çin’de Mayıs ayından bu yana ilk kez koronavirüs kaynaklı ölüm bildirildi.
Aldığı önlemlere ve test yoluyla salgını büyük ölçüde kontrol altına aldığı belirtilen ülkede 138 kişinin enfekte olduğu açıklandı.
Bunun Mart’tan bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı olduğu ifade edildi.
Dünya Sağlıık Örgütü (DSÖ) uzmanlarından oluşan bir heyetin, virüsün kaynağını araştırmak üzere bugün Çin'e gitmesi bekleniyor.
Etiketler: Çin Koronavirüs
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