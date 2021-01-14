Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 1 günde 16 bin 946 vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 10 milyon 512 bin 93’e yükseldi.

Virüs bulaşan 10 milyon 146 bin 763 kişi iyileşti.

Yetkililer, 16 Ocak itibarıyla başta sağlık çalışanları ve 50 yaş üstü kişilere koronavirüs aşısı yapılmaya başlanacağını açıkladı.

Son 24 saatte 198 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 151 bin 727’ye ulaştı.

"Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke konumunda bulunuyor.