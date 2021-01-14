Ülkede, Sinovac Biontech'in geliştirdiği CoronaVac aşısı kullanılmaya başladı.

İlk etapta 91 bölge ve şehir aşı programına dahil edildi.

Gelecek ay sonuna kadar 1,4 milyon sağlık çalışanının aşılanması hedefleniyor.

İlk COVID-19 aşısı dün, Devlet Başkanı Widodo, Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin ve Genelkurmay Başkanı Hadi Tjahjanto'nun yanı sıra bazı üst düzey yetkililere yapılmıştı.

Aşının 3'üncü faz çalışmalarında yer alan Endonezya'da, 12 Ocak'ta Ulema Meclisi (MUI) "CoronaVac" aşısının İslam dinine uygun olduğu yönünde fetva verirken, Gıda ve İlaç Ajansı da 11 Ocak'ta söz konusu aşının acil kullanımına onay vermişti.

Şimdiye kadar 3 milyon doz temin edildi

Ülkede, Çinli ilaç şirketi Sinovac Biotech'in geliştirdiği "CoronaVac" adlı aşıdan, 6 Aralık 2020'de 1,2 milyon ve 31 Aralık 2020'de 1,8 milyon olmak üzere şu ana kadar 3 milyon doz temin edildi. 12 Ocak'ta da 15 milyon dozluk aşı ham maddesi ülkeye getirildi.

Gelecek yıla kadar 329 milyon doz alınacak

Endonezya, yaptığı anlaşma ve ön görüşmeler sonucunda, Sinovac'tan 125 milyon, AstraZeneca'dan 50 milyon, Pfizer'dan 50 milyon, Novavax'tan 50 milyon ve COVID-19 aşıları küresel aşı programı Covax'tan da alacağı 54 milyon doz ile 2022'ye kadar toplam 329 milyon doz COVID-19 aşısı temin edecek.

Ülkede, bu ay itibarıyla başlatılan ve 15 aylık süreyi içeren ilk aşılama programında, Mart 2022'ye kadar 181,5 milyon kişinin aşılanması hedefleniyor.