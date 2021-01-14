Birleşmiş Milletler ABD'nin Husileri "terör örgütü" olarak tanımlamasının ülkedeki insani yardım çalışmaları üzerindeki olası olumsuz etkisine ilişkin endişelerini dile getirdi. Yemen hükümeti harekete geçti.

ABD'nin Husileri "terör örgütü" olarak tanımlaması ülkedeki insani yardım çalışmalarını olumsuz etkileyebilir. Birleşmiş Milletler endişelerini dile getirdi. Yemen yönetimi harekete geçti.

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, insani krizi engelleme mekanizmalarını geliştirmek, yardım çalışmalarını ve uluslararası örgütlerin faaliyetlerini kolaylaştırmak için bir komite oluşturma kararı verdi.

Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı'nın başkanlığını yapacağı komitede Dışişleri, Ticaret ve Sanayi, Enformasyon, Ulaştırma, Maliye ve İnsan Hakları Bakanlıklarından üyelerin yanı sıra Merkez Bankası temsilcisi de yer alacak.

Karara göre, komitenin önümüzdeki dönemde görevlerini yerine getirmesi için gerekli tüm kolaylıkları sağlamak üzere yardım kuruluşları ve uluslararası kuruluşlarla hızlı ve doğrudan iletişime geçmesi gerekiyor.

Komite, tüm ticaret ve bankacılık kurumlarının işini kolaylaştırmak ve tüm illerdeki Yemen halkına yardım, mal ve transfer akışını kolaylaştırmak için çalışacak.

Pompeo’nun açıklaması endişelendirdi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 11 Ocak'ta yaptığı açıklamada Bakanlığının, "Husiler" adıyla da anılan "Ensarallah" örgütünün, Göçmenlik ve Milliyet Yasası'nın 2019. maddesi uyarınca "yabancı terör örgütü" ilan edileceği ve "özel olarak belirlenmiş küresel terörist varlık" olarak değerlendirileceği konusunda Kongre'yi bilgilendirdiğini belirtmişti.