Bosnalı Mehmed Ramiç, sağlığını ve gücünü test etmek için her yıl aynı gün ve saatte Una nehrine giriyor ve 42 yıldır bu geleneği sürdürüyor.

Ramiç, Bosna Hersek’in Bosanska Krupa şehrinde yaşıyor. Herkes onu Meho lakabıyla biliyor.

57 yaşındaki Ramiç, sağlığını ve gücünü test etmek için her yıl 13 Ocak’ta şehirdeki Una Nehri'nde sembolik bir yüzüş yapıyor.

15 yaşında başlattığı geleneği bu yıl da bozmayan Ramiç, saat tam 12.00'de kendini Una Nehri'nin soğuk sularına bıraktı.

Kar manzarası eşliğinde sembolik yüzüşünü tamamlayan Ramiç, şehir halkı tarafından alkışlanarak desteklendi.