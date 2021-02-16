Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile her mevsim öne çıkan ve deniz seviyesinden 940 metre yükseklikte bulunan Tunceli'de, tarım ve hayvancılığın yanı sıra balıkçılık faaliyetleri de önemli gelir kaynakları arasında yer alıyor.

Çemişgezek ilçesine bağlı yaklaşık 130 nüfuslu Kıraçlar köyünde yaşayan vatandaşlar da yıllardır baraj gölünde teknelerle balık avlayarak aile ekonomilerine katkı sunuyor.

Balıkçıların zorlu mesaisi

Balıkçılar, gün doğmadan tekneleriyle göle açılıyor.

Tek başına ya da ikişerli gruplar halinde bindikleri teknelerle gölün maviliklerine doğru ilerleyen balıkçılar, en büyük ve en lezzetli balıkları yakalamak için belirledikleri alanlara ağlarını bırakıyor.

Meşakkatli bir çalışmayla ağları sudan çeken balıkçılar, yakaladıkları aynalı sazan, turna, alabalık, karabalık, şabut, pullu ve küpeli sazanları restoranlara ya da şehir dışından gelen alıcılara toptan satarak kazanç sağlıyor.

Fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktası

Baraj Gölü fotoğraf tutkunları ve belgeselcilerin de ilgisini çekiyor.

Teknelere binerek balıkçılarla beraber baraj gölünde gezinti yapan fotoğraf ve belgesel tutkunları, balıkçılığın zor ve keyifli taraflarını kadrajlarına yansıtıyor.