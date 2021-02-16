Merve Yenidünya, sporcu ağabeyini örnek alarak 6 yıl önce başladığı bilek güreşinde kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı. Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda birincilikleri bulunan 17 yaşındaki sporcu, önemli başarılara imza attı.

Milli sporcu Merve Yenidünya, yıllardır başarı için ter döküyor. Genç sporcu emeklerinin karşılığını aldığı için mutlu olduğunu söyledi:

"2017 yılında ilk Türkiye Şampiyonası'na gittiğimde ağır sıklette dördüncü oldum. Sonrasında 2018 yılında Türkiye ikincisi oldum. 2019'da sağ kolda Türkiye birincisi, sol kolda ikinci oldum ve milli takıma seçildim. Yunanistan'da Avrupa Şampiyonası gerçekleştiğinde yine sağ kolda birinci, sol kolda ikinci oldum ve Dünya Şampiyonası'na gitmeye hak kazandım. 2019 yılında Romanya'da gerçekleşen şampiyonada hem sağ hem de sol kolda dünya şampiyonu oldum."

Antrenör İsmail Kurt, Merve Yenidünya'nın zorlu bir çalışma süreci geçirdiğini aktardı:

"Merve okul zamanları dışında gelerek hiçbir beklentisi olmaksızın tamamen manevi duygularla haftada 3-4 antrenman yapıyor. Antrenmanda en az 2 saatlik periyotta büyük ağırlıklar kaldırıyor. Bunlar kolay değil."

Salgın nedeniyle organizasyonların ertelenmiş olduğuna değinen Kurt, pandemi sürecinde de izin saatleri dâhilinde antrenmanlara devam ettiklerini söyledi.