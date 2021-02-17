Başkentte İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara Barosu Hayvan Hakları Kurulu temsilcisi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve 7 il emniyet müdürlüğünün çevre, doğa ve hayvanları koruma birimlerinin katılımıyla çalıştay düzenlendi.

[Fotoğraf: T.C. İçişleri Bakanlığı]

Çevre, doğa ve hayvanlara karşı suçlarla etkin mücadele kapsamında düzenlenen çalıştayda, hayvanlara karşı işlenen suçlarla daha etkin bir mücadelenin yolları tartışıldı.

İlerleyen süreçte daha kapsamlı bir çalıştay yapılması kararlaştırıldı.

Personeller eğitiliyor

2 binden fazla personel, İçişleri Bakanlığının 81 ilde çevre ve hayvanlara karşı işlenen suçlara müdahale için oluşturduğu “Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma” birimlerinde çalışıyor.

Personele hayvan sağlığı, olaylara müdahale gibi konularda eğitimler verilirken, personelin Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması üzerinden gelen ihbarlar konusunda da bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

HAYDİ, 107 binden fazla kez indirildi

Uygulama 107 bin 300 indirmeye ulaştı.

Vatandaşlar cep telefonlarına indirdikleri uygulamaya T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgilerini yazarak giriş yapabiliyor.

HAYDİ uygulaması üzerinden gelen 10 bin 125 ihbardan 6 bin 623’ünün aslı olduğu tespit edildi.

Fotoğraflı ihbar özelliği geldi

Uygulama üzerinden yapılan hem çevre ve doğa ile ilgili hem de hayvanlara yönelik şiddet, işkence, eziyet, zarar verme, aç bırakma gibi ihbarlara fotoğraf ekleme özelliği getirildi.

Hayvanları Koruma Kanunu ve Kabahatler Kanunu’nun verdiği yetkiler çerçevesinde oluşturulan 89 hizmet aracı ise Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Birimine gönderildi.