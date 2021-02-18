Haber Giriş: 18 Şubat 2021 Perşembe 17:21Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Restoranda yemek yiyenlere baskın: 20 kişiye para cezası
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da bir restoran yasak olmasına rağmen müşterilere yemek servisi yaptı, koronavirüs önlemleri hiçe sayıldı. İçerideki 20 kişiye para cezası kesildi.
Polis ekipleri İstanbul'un Şişli ilçesinde bir restorana baskın yaptı.
Sosyal mesafe kuralına uyulmadığı, yasak olmasına rağmen yemek servis yapıldığı anlaşıldı.
Koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 20 kişiye toplam 69 bin 389 ceza uygulandı.
İş yeri sahibi hakkında da “Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma” suçundan adli işlem yapıldı.
Etiketler: Sosyal Mesafe İstanbul Koronavirüs Tedbirleri
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