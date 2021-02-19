Haber Giriş: 19 Şubat 2021 Cuma 13:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Emniyet dolandırıcıların yöntemlerini kısa filmle anlattı
Yozgat Emniyet Müdürlüğü, dolandırıcıların vatandaşları kandırmak için kullandığı yöntemleri kısa filmle anlatarak sosyal mesaj verdi.
Yozgat Emniyet Müdürlüğü'nün dolandırıcılığa karşı hazırladığı kısa filmde polis ve gazeteciler rol aldı.
Kısa filmde, dolandırıcıların kişi ayrımı yapmadan insanlara maille, cep telefonlarına cazip teklifler göndererek, ya da onların arkadaşları gibi sosyal medya hesaplarından hediye çeki vererek, bir harf değişikliğiyle internet sitelerinin sahtelerini yaparak vatandaşları kandırdığı aktarıldı.
Filmde sanatçı Mümin Sarıkaya da, "Ele geçirdikleri sosyal medya hesaplarından sahte link hazırlayarak hediye çeki, pandemi desteği, cazip kampanya gibi vaatlerle size ulaşan veya değerinden düşük yayınlanmış ilanlara karşı dikkatli olun, oltaya gelmeyin." uyarısında bulundu.
Etiketler: Dolandırıcılık Siber Saldırı Siber Suçlar Sosyal Medya
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